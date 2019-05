MÄRKTE-Huawei hält Börsianer in Asien in Atem - Nikkei im Minus

Frankfurt/Tokio, 21. Mai (Reuters) - Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des US-Handelsstreits mit China hat Anlegern in Japan am Dienstag die Laune verdorben. "Die Sorge ist groß, dass die jüngsten Maßnahmen gegen Huawei zu einer Verhärtung der Fronten zwischen China und den USA führen", sagte Marktanalyst Nobuhiko Kuramochi vom Brokerhaus Mizuho Securities. Sollten die Spannungen anhalten oder sich weiter verschärfen, könne sich das auf die Erträge der Unternehmen in der exportorientierten Wirtschaft Japans in der zweiten Jahreshälfte auswirken. Der Leitindex der Börse in Tokio schloss 0,2 Prozent im Minus bei 21.255 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,3 Prozent. Vor allem Zulieferer von Huawei gerieten unter die Räder, nachdem die USA vergangene Woche ein Geschäftsverbot für US-Firmen mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller und Netzwerkbauer ausgesprochen hatte. So verloren die Titel von Murata Manufacturing, TDK Corp und Tokyo Electron jeweils rund 1,8 Prozent. Für Aufatmen in China sorgte dagegen, dass die USA einige der Einschränkungen für Huawei gelockert haben. Das Unternehmen darf 90 Tage lang US-Produkte kaufen, um seine bestehenden Netze zu betreiben und Software-Updates für die existierenden Smartphones bereitzustellen. Der chinesische Standardwerteindex legte gut ein Prozent zu. Aktien des japanischen Technologieriesen Softbank, der am US-Mobilfunkkonzern Sprint beteiligt ist, rückten um 3,6 Prozent vor. Sprint und die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, sind auf dem Weg zu ihrer Milliardenfusion einen großen Schritt vorwärts gekommen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.272,45 -0,1 Topix 1.550,30 -0,3 Shanghai 2.901,62 +1,1 CSI300 3.661,29 +1,2 Hang Seng 27.766,19 -0,1 Kospi 2.063,19 +0,4 Euro/Dollar 1,1149 Pfund/Dollar 1,2712 Dollar/Yen 110,14 Dollar/Franken 1,0111 Dollar/Yuan 6,9066 Dollar/Won 1.194,30 (Reporter: Hideyuki Sano, Tomo Uetake, Patricia Uhlig, redigiert von Christzian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)