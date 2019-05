MÄRKTE-Techwerte stützen Tokioter Börse - Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 22. Mai (Reuters) - Kursgewinne von Technologiewerten haben die japanische Börse gestützt. Der Nikkei-Index legte am Mittwoch 0,1 Prozent auf 21.283 Punkte zu. Größere Gewinne seien vorerst aber nicht zu erwarten, sagte Takeo Kamai, Manager bei der Investmentbank CLSA Securities. "Japan bleibt eine Geisel der globalen Handelskonflikte." So lange es keine Klarheit über die Entwicklung der Zollverhandlungen zwischen den USA und China gebe, blieben die Kurse in einer engen Handelsspanne gefangen. Die Furcht vor einer Verschlechterung des Verhältnisses der beiden weltgrößten Volkswirtschaft drückte die chinesische Börse in Shanghai 0,6 Prozent ins Minus. Auslöser war ein Bericht der "New York Times", wonach die US-Regierung nach dem Netzwerk-Ausrüster Huawei eine weitere chinesische Firma auf eine schwarze Liste setzen will. Im Visier der Behörden sei Hikvision. Die Aktien des Spezialisten für Videoüberwachung stürzten zeitweise um zehn Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.283,37 +0,1 Topix 1.546,21 -0,3 Shanghai 2.888,51 -0,6 CSI300 3.645,81 -0,6 Hang Seng 27.680,27 +0,1 Kospi 2.067,39 +0,3 Euro/Dollar 1,1152 Pfund/Dollar 1,2694 Dollar/Yen 110,45 Dollar/Franken 1,0115 Dollar/Yuan 6,9113 Dollar/Won 1.194,40 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)