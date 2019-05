MÄRKTE-Asiatische Börsen im Minus - Techwerte auf Talfahrt

Frankfurt/Tokio, 23. Mai (Reuters) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China zerrt an den Nerven der Anleger in Asien. Der japanische Nikkei-Index gab am Donnerstag 0,8 Prozent auf 21.122 Punkte nach, der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,4 Prozent. Auch an den Börsen in China und Südkorea ging es abwärts. Vor allem das Vorgehen der USA gegen Technologiefirmen aus China sorgt für Nervosität. So erwägt die US-Regierung Sanktionen gegen die chinesische Video-Überwachungsfirma Hikvision, zusätzlich zu dem Vorgehen gegen den Telekom-Ausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei. "Für China ist das wichtigste Risiko, dass die kombinierten Auswirkungen von Investitionsrestriktionen, Exportkontrollen und Zöllen die Lieferketten verändern und die Investitionen in der Industrie schwächen, besonders im wachsenden Technologiesektor", warnte die Ratingagentur Standard & Poor's. Vor allem Papiere von Tech-Firmen wie Tokyo Electron oder Sony gehörten am Donnerstag zu den Verlierern. Die Titel von Hikvision fielen um 5,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.122,87 -0,8 Topix 1.540,58 -0,4 Shanghai 2.861,35 -1,1 CSI300 3.597,44 -1,4 Hang Seng 27.286,83 -1,5 Kospi 2.062,24 -0,1 Euro/Dollar 1,1148 Pfund/Dollar 1,2643 Dollar/Yen 110,26 Dollar/Franken 1,0081 Dollar/Yuan 6,9112 Dollar/Won 1.188,88 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)