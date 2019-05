MÄRKTE-Zollstreit macht Asiens Börsen zu schaffen

Frankfurt/Tokio, 24. Mai (Reuters) - Der Zollstreit zwischen den USA und China bereitet Asien-Anlegern weiter Bauchschmerzen. Der japanische Nikkei-Index verlor am Dienstag 0,3 Prozent auf 21.088 Punkte. Die Börse Shanghai hielt sich zwar knapp im Plus bei 2856 Zählern. Sie verdankte dies Börsianern zufolge aber lediglich Schnäppchenjägern, die vorangegangene Kursverluste zum Wiedereinstieg genutzt hätten. "Die Marktstimmung ist nicht gut", sagte Analyst Masayuki Doshida vom Brokerhaus Rakuten. Zwar gebe es zwar immer noch Hoffnung auf eine Entspannung der Lage. "Man kann aber nicht verleugnen, dass sich die Situation verschlechtert." US-Präsident Donald Trump bezeichnete den chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei , der von den USA auf eine schwarze Liste gesetzt worden war, zwar als "sehr gefährlich". Gleichzeitig sagte er, dass der Streit um das Unternehmen im Rahmen eines Handelsabkommens mit China gelöst werden könne. Am japanischen Aktienmarkt gehörte Panasonic mit einem Kursminus von 1,7 Prozent zu den Verlierern. Der Elektronik-Konzern stoppte nach eigenen Angaben wegen der US-Sanktionen die Lieferung bestimmter Produkte an Huawei. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.117,22 -0,2 Topix 1.541,21 +0,0 Shanghai 2.850,13 -0,1 CSI300 3.590,75 +0,2 Hang Seng 27.328,01 +0,2 Kospi 2.045,42 -0,7 Euro/Dollar 1,1200 Pfund/Dollar 1,2682 Dollar/Yen 109,51 Dollar/Franken 1,0024 Dollar/Yuan 6,9017 Dollar/Won 1.187,25 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)