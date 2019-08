MÄRKTE-Börse Tokio im Aufwind - Shanghai stagniert

Frankfurt/Tokio, 20. Aug (Reuters) - Hoffnungen auf neuen Schwung für die Weltkonjunktur geben dem japanischen Aktienmarkt Auftrieb. Der Nikkei-Index stieg am Dienstag um 0,6 Prozent auf 20.677 Punkte. Die Börse Shanghai bröckelte dagegen auf 2877 Zähler ab. Hier machte sich Börsianern zufolge Ernüchterung breit, da der reformierte chinesische Referenz-Kreditzins nur geringfügig unter dem bisherigen liegt. Der sogenannte LPR werde in den kommenden Monaten aber sicher weiter fallen, da die Regierung in Peking die Kreditkosten senken wolle, sagte Analyst Shen Xinfeng vom Brokerhaus Northeast Securities. In Japan setzten Anleger auf Konjunkturhilfen, sagte Masayuki Kichikawa, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Sumitomo Mitsui. "Die Zentralbanken haben keine andere Wahl, als die Geldpolitik zu lockern. China ist darauf vorbereitet, viel für seine Wirtschaft zu tun. Ich hoffe zudem, dass wir mehr über höhere Staatsausgaben in Deutschland hören werden." Zu den Favoriten an der Börse Tokio gehörten angesichts des knapp zweiprozentigen Kursgewinns von Apple die Zulieferer des iPhone-Anbieters. Die Aktien von Taiyo Yuden, TDK und Foster Electric stiegen um bis zu 1,6 Prozent. Gefragt waren auch Chipindustrie-Zulieferer wie Screen, Tokyo Electron oder Advantest, deren Titel sich um bis zu 5,4 Prozent verteuerten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.677,22 +0,6 Topix 1.506,77 +0,8 Shanghai 2.880,38 -0,1 CSI300 3.788,49 -0,1 Hang Seng 26.264,03 -0,1 Kospi 1.960,25 +1,1 Euro/Dollar 1,1075 Pfund/Dollar 1,2093 Dollar/Yen 106,41 Dollar/Franken 0,9803 Dollar/Yuan 7,0602 Dollar/Won 1.207,38 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)