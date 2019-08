MÄRKTE-Asiens Börsen in Wartestellung - Blick auf Fed

Sydney, 21. Aug (Reuters) - Vor der Veröffentlichung der jüngsten Fed-Protokolle sind die Anleger in Fernost in Wartestellung gegangen. Sie erhoffen sich von der US-Notenbank Aufschlüsse auf den weiteren Zinskurs. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans bewegte sich am Mittwoch kaum. Die Investoren sollten auf das Wort “etwas” achten, wenn Fed-Chef Jeremy Powell den künftigen Zinskurs darlege, sagte Ellen Zentner, Volkswirtin bei Morgan Stanley: “Die Eingeständnis, dass die Abwärtsrisiken gestiegen sind ohne das Wort ‘etwas’ könnten als Bestätigung dafür gewertet werden, dass die Wahrscheinlichkeit eines größeren Zinsschritts gestiegen ist.”

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,4 Prozent tiefer bei 20.596 Punkten, der chinesische CSI300 gab 0,1 Prozent nach. Auf die Stimmung drückte, dass sich US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China hart zeigte.

Der Yen gab nach, ein Dollar kostete 106,46 Yen. Neben den Fed-Protokollen steht in dieser Woche auch das Notenbankertreffen in Jackson Hole an, bei dem Investoren ebenfalls auf Anzeichen darauf warten, wie die Notenbanken auf die Konjunkturabkühlung reagieren. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1094 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9787 Franken je Dollar und 1,0860 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)