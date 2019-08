MÄRKTE-Tokioter Börse im Minus - Anleger warten auf US-Zinssignale

Frankfurt/Tokio, 21. Aug (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen haben sich in Erwartung neuer Signale zur US-Zinspolitik am Mittwoch nicht aus der Deckung gewagt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio gab 0,3 Prozent auf 20.617 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,6 Prozent. Neben den Fed-Protokollen am Abend steht in dieser Woche auch das Notenbankertreffen in Jackson Hole an. Die Investoren sollten auf das Wort "etwas" achten, wenn Fed-Chef Jeremy Powell den künftigen Zinskurs darlege, sagte Ellen Zentner, Volkswirtin bei der US-Bank Morgan Stanley: "Die Eingeständnis, dass die Abwärtsrisiken gestiegen sind ohne das Wort 'etwas' könnten als Bestätigung dafür gewertet werden, dass die Wahrscheinlichkeit eines größeren Zinsschritts gestiegen ist." Viele Investoren rechnen derzeit mit einer Senkung in Höhe von 25 Basispunkten im kommenden Monat. In China trat der Schanghaier Index auf der Stelle. Auf die Stimmung drückte, dass sich US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China hart zeigte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.614,44 -0,3 Topix 1.497,51 -0,6 Shanghai 2.881,58 +0,1 CSI300 3.786,94 +0,0 Hang Seng 26.224,05 +0,0 Kospi 1.966,34 +0,3 Euro/Dollar 1,1094 Pfund/Dollar 1,2141 Dollar/Yen 106,47 Dollar/Franken 0,9791 Dollar/Yuan 7,0564 Dollar/Won 1.201,98 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)