MÄRKTE-Unsicherheit über Fed-Zinskurs lastet auf Asiens Börsen

Sydney, 22. Aug (Reuters) - Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed hat am Donnerstag die asiatischen Aktienmärkte belastet. Die Protokolle zum jüngsten Zinsentscheid im Juli zeigten, dass die Währungshüter unentschlossen waren: Während “ein paar” Mitglieder des zinsentscheidenden Offenmarktausschusses für eine stärkere Zinssitzung von einem halben Prozentpunkt oder mehr waren, sprachen sich “mehrere” dafür aus, den Leitzins überhaupt nicht anzufassen. “Die wichtigste Aussage der Protokolle ist, dass der Zinsschritt um 25 Basispunkt eine Kalibrierung war, eine Anpassung in einem Zyklus, und nicht der Beginn einer Reihe von Zinssenkungen”, sagte Rodrigo Catril, Zinsstratege bei der National Australia Bank.

Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole und der Veröffentlichung der Protokolle des jüngsten Treffens der Europäischen Zentralbank (EZB) gingen daher viele Investoren in Wartestellung. Der 225 Werte umfassende Nikkei notierte am Mittag 0,1 Prozent im Plus bei knapp 20.648 Zählern. Der chinesische Leitindex bewegte sich kaum.

Der Dollar legte zu und notierte bei 106,46 Yen. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1087 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9835 Franken je Dollar und 1,0895 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)