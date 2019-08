MÄRKTE-Anleger an Asien-Börsen vor Zinssignalen in Wartestellung

Frankfurt/Tokio, 22. Aug (Reuters) - Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed hat die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag gebremst. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index wenig verändert bei 20.615 Punkten, der breiter gefasste Topix-Index trat ebenfalls auf der Stelle. Die Protokolle der Federal Reserve zum jüngsten Zinsentscheid im Juli zeigten, dass die US-Währungshüter unentschlossen waren: Während "ein paar" Mitglieder des zinsentscheidenden Offenmarktausschusses für eine stärkere Zinssitzung von einem halben Prozentpunkt oder mehr waren, sprachen sich "mehrere" dafür aus, den Leitzins überhaupt nicht anzufassen. "Die wichtigste Aussage der Protokolle ist, dass der Zinsschritt um 25 Basispunkt eine Kalibrierung war, eine Anpassung in einem Zyklus, und nicht der Beginn einer Reihe von Zinssenkungen", sagte Rodrigo Catril, Zinsstratege bei der National Australia Bank. Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA und der Veröffentlichung der Protokolle des jüngsten Treffens der Europäischen Zentralbank (EZB) gingen daher viele Investoren in Wartestellung. Zudem gerieten die Kurse an der Hongkonger Börse angesichts der anhaltenden Proteste der Demokratiebewegung unter Druck. Der Hang-Seng-Index verlor 0,9 Prozent. Zu den größten Verlierern gehörten Immobilien- und Dienstleistungsfirmen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.618,54 +0,0 Topix 1.498,06 +0,0 Shanghai 2.874,04 -0,2 CSI300 3.781,06 +0,0 Hang Seng 26.025,40 -0,9 Kospi 1.955,40 -0,5 Euro/Dollar 1,1075 Pfund/Dollar 1,2120 Dollar/Yen 106,32 Dollar/Franken 0,9822 Dollar/Yuan 7,0731 Dollar/Won 1.206,30 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)