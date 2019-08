MÄRKTE-Asiens Börsen vor Powell-Rede leicht im Plus

Frankfurt/Tokio, 23. Aug (Reuters) - Vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell haben sich die asiatischen Börsen leicht aus der Deckung gewagt. In Tokio stieg der japanische Nikkei-Index am Freitag um 0,4 Prozent auf 20.711 Punkte, die chinesische Börse Shanghai gewann ebenfalls 0,4 Prozent auf 2893 Zähler. Zur positiven Stimmung trugen Börsianern zufolge Aussagen des Wirtschaftsberaters von US-Präsident Donald Trump bei: Larry Kudlow plant weiter direkte Gespräche zur Beilegung des Zollstreits mit China. Insgesamt hielten sich Investoren vor der Rede von Fed-Chefs Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming mit Engagements zurück, sagte Hirokazu Kabeya, Chef-Anlagestratege vom Brokerhaus Daiwa. "Sie hoffen auf beruhigende Worte von ihm." Experten gehen davon aus, dass Powell eine weitere US-Zinssenkung für September signalisieren wird. An der Börse in Tokio gehörten angesichts wachsender diplomatischer Spannungen zwischen Japan und Südkorea Rüstungswerte zu den Favoriten. Die Aktien von Ishikawa Seisakusho, Howa und Tokyo Keiki legten bis zu 3,8 Prozent zu. Die Titel des auf Südkorea-Reisen spezialisierten japanischen Touristik-Konzerns Hanatour fielen dagegen um bis zu sieben Prozent auf ein Rekordtief von 775 Yen. Zuvor hatten die Geheimdienste Japans und Südkoreas ihre Zusammenarbeit aufgekündigt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.710,91 +0,4 Topix 1.502,25 +0,3 Shanghai 2.895,58 +0,4 CSI300 3.817,24 +0,6 Hang Seng 26.193,79 +0,6 Kospi 1.950,28 +0,0 Euro/Dollar 1,1065 Pfund/Dollar 1,2225 Dollar/Yen 106,64 Dollar/Franken 0,9853 Dollar/Yuan 7,0883 Dollar/Won 1.210,23 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)