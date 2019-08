MÄRKTE-Zollstreit schickt Asiens Börsen auf Talfahrt

Tokio, 26. Aug (Reuters) - Die erneute Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China schlägt Asien-Anleger in die Flucht. "Sie wollen nur noch raus aus dem Markt", sagte Chris Rupkey, Chef-Volkswirt der MUFG Union Bank. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 2,2 Prozent auf 20.261 Punkte und die Börse Shanghai büßte 1,3 Prozent auf 2861 Zähler ein. Der Hongkonger Hang Seng rutschte sogar um 2,9 Prozent ab. Hier drückten die Unruhen vom Wochenende zusätzlich auf die Stimmung, sagte Finanzmarkt-Experte Alex Wong vom Anlage-Berater Ample Finance. Parallel dazu geriet die chinesische Währung unter Druck. Der Dollar stieg im Gegenzug an den chinesischen Festlandsbörsen um 0,7 Prozent auf ein Elfeinhalb-Jahres-Hoch von 7,1500 Yuan. An ausländischen Handelsplätzen wie Singapur notierte der Dollar mit 7,1858 Yuan so hoch wie noch nie. Zur als sicher geltenden japanischen Währung gab der Dollar dagegen nach. Er fiel auf ein Drei-Jahres-Tief von 104,44 Yen. An der japanischen Börse warfen Anleger vor allem Aktien von Maschinenbauern und Chipindustrie-Ausrüstern aus ihren Depots, da diese stark vom Geschäft mit China abhängen. So rutschten die Titel von Yaskawa, Fanuc, Tokyo Electron oder Murata bis zu 5,6 Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.261,04 -2,2 Topix 1.478,03 -1,6 Shanghai 2.857,03 -1,4 CSI300 3.757,27 -1,7 Hang Seng 25.394,31 -3,0 Kospi 1.916,31 -1,6 Euro/Dollar 1,1147 Pfund/Dollar 1,2265 Dollar/Yen 105,25 Dollar/Franken 0,9744 Dollar/Yuan 7,1462 Dollar/Won 1.217,83 (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Hakan Ersen; redigiert von Chistian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)