MÄRKTE-Asiatische Börsen fester - China-Daten stützen

Frankfurt/Tokio, 27. Aug (Reuters) - Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben am Dienstag den asiatischen Börsen Auftrieb gegeben. Zudem stützten positive Konjunkturdaten aus China die Kurse. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 0,9 Prozent auf 20.448 Punkte. Der breiter gefasst Topix-Index gewann 0,8 Prozent. Investoren zeigten sich erleichtert über die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser begrüßte ein Gesprächsangebot der Regierung in Peking und erklärte sich dazu bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Börsianer warnten allerdings vor übertriebener Zuversicht. "In Bezug auf den Handelsstreit zwischen den USA und China besteht nach wie vor große Unsicherheit. Eine Lösung ist weiterhin schwer abzusehen, und dies wird die Stimmung an den Aktienmärkten weiter belasten", sagte Aktienstratege Shusuke Yamada von Bank Of Amerika Merrill Lynch. In China legte der CSI300-Index 1,3 Prozent zu. Die Industriegewinne dort waren im Juli wieder gewachsen, nachdem sie im Vormonat rückläufig gewesen waren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.456,08 +1,0 Topix 1.489,69 +0,8 Shanghai 2.898,37 +1,2 CSI300 3.815,67 +1,3 Hang Seng 25.605,72 -0,3 Kospi 1.920,95 +0,2 Euro/Dollar 1,1099 Pfund/Dollar 1,2216 Dollar/Yen 105,65 Dollar/Franken 0,9788 Dollar/Yuan 7,1595 Dollar/Won 1.212,63