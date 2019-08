MÄRKTE-Konjunktursorgen lasten auf Asiens Börsen

Tokio, 28. Aug (Reuters) - Sorgen um die Weltkonjunktur haben am Mittwoch die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten getrübt. Börsianer warfen die Frage auf, ob die Notenbanken in den USA und anderen Ländern den Volkswirtschaften auf die Sprünge helfen werden. In Tokio notierte der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent höher auf 20.487 Punkten. Der chinesische CSI300 hingegen sank um 0,6 Prozent. Am Dienstag hatten wiederaufkeimende Rezessionsängste bereits die Wall Street ins Minus gedrückt.

An den Devisenmärkten in Fernost legte der Dollar zum japanischen Yen geringfügig zu auf 105,82 Yen. Der Euro tendierte wenig verändert bei 1,1087 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9818 Franken je Dollar und 1,0887 Franken je Euro gehandelt.