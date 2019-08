MÄRKTE-Konjunktursorgen bremsen Kauflaune an Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 28. Aug (Reuters) - Anhaltende Konjunktursorgen dämpfen die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten. Vor allem die Entwicklung am Staatsanleihenmarkt in den USA nährte am Mittwoch die Befürchtung, dass der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China eine Rezession auslösen könnte: Dort liegen die Renditen für zehnjährige Papiere so weit unter denen der zweijährigen Titel wie seit Mai 2007 nicht mehr, als die Krise am US-Immobilienmarkt ausgebrochen war. Eine derartige inverse Zinsstruktur gilt als Vorbote einer Rezession. Viele Anleger brächten daher ihr Geld in Sicherheit: "Anleihen laufen gut, und es gibt im Moment wenig Potenzial für Aktien", sagte Kiyoshi Ishigane, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Kokusai. Eine Besserung der Lage sei möglich. Die US-Notenbank Fed und die Verantwortlichen in anderen Ländern müssten aber mehr tun, um ihre Wirtschaft in Schwung zu bekommen. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent fester bei 20.479 Punkten. In China gaben die Kurse wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten höherer US-Strafzölle 0,2 Prozent nach. Investoren fürchten, dass der Handelsstreit zwischen den zwei weltweit führenden Volkswirtschaften die Konjunktur ausbremst. Ein am Vortag angekündigtes Konjunkturprogramm, mit dem der Autoabsatz angekurbelt werden soll, konnte diese Sorgen nicht lindern. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.479,42 +0,1 Topix 1.490,35 +0,0 Shanghai 2.899,42 -0,1 CSI300 3.810,22 -0,2 Hang Seng 25.661,08 +0,0 Kospi 1.941,60 +0,9 Euro/Dollar 1,1086 Pfund/Dollar 1,2275 Dollar/Yen 105,79 Dollar/Franken 0,9822 Dollar/Yuan 7,1577 Dollar/Won 1.213,70 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)