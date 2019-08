MÄRKTE-Konjunktursorgen lasten auf Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 29. Aug (Reuters) - Die Furcht vor einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens und vor einer Rezession im Zuge des Handelsstreits zwischen den USA und China haben die Börsen in Asien am Donnerstag belastet. "Rückgänge der weltweiten Anleiherenditen spiegeln zunehmende Sorgen wider, dass das langfristige weltweite Wachstum wegen der Spannungen sinkt und es zu Störungen der Lieferketten kommt", sagte Tomoo Kinoshita, Marktstratege bei der Vermögensverwaltung Invesco in Tokio. Die Hoffnungen auf Konjunkturstützen der Notenbanken in den USA und Europa verhinderten jedoch größere Kursrückgänge. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent schwächer bei 20.460 Punkten. In China gab der CSI300 0,2 Prozent nach. Am Mittwoch hatte die US-Regierung Details zu den neuen Zöllen vorgelegt, die ab dem 1. September beziehungsweise dem 15. Dezember gelten sollen. Sie betreffen Produkte wie Smartwatches, Kopfhörer, Flachbildschirme und Schuhe. Experten befürchten, dass die höheren Einfuhrkosten den Konsum in den USA drosseln könnten - der bislang zu den wenigen Glanzlichtern in der weltweiten Konjunkturentwicklung zählt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.460,93 -0,1 Topix 1.490,17 +0,0 Shanghai 2.890,92 -0,1 CSI300 3.790,01 -0,3 Hang Seng 25.562,07 -0,2 Kospi 1.934,84 -0,3 Euro/Dollar 1,1081 Pfund/Dollar 1,2212 Dollar/Yen 105,89 Dollar/Franken 0,9807 Dollar/Yuan 7,1655 Dollar/Won 1.216,00 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)