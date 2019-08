MÄRKTE-Asiens Anleger hoffen auf Entspannung im Handelsstreit

Sydney, 30. Aug (Reuters) - An den Aktienmärkten in Asien haben am Freitag wieder die Optimisten den Ton angegeben. Börsianern zufolge stieg die Hoffnung, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Lösung geben wird. Auslöser waren Äußerungen von Chinas Handelsministerium. Dieses gab bekannt, es liefen Vorbereitungen für die nächste Runde der Gespräche mit den Vereinigten Staaten im September. In Tokio gewann der Leitindex Nikkei 1,2 Prozent auf 20.702 Punkte. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans stieg 0,3 Prozent.

An den Devisenmärkten in Fernost lag der Dollar zum japanischen Yen wenig verändert bei 106,48 Yen. Der Euro gab geringfügig nach auf 1,1045 Dollar. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9873 Franken je Dollar und 1,0905 Franken je Euro gehandelt.