MÄRKTE-Handelshoffnungen helfen Asiens Börsen

Sydney/Tokio, 30. Aug (Reuters) - Die geplante Rückkehr der USA und Chinas an den Verhandlungstisch zur Lösung des Zollstreits haben die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenschluss nach oben getrieben. Der Tokioter Nikkei-Index schloss am Freitag 1,2 Prozent fester bei 20.704 Zählern. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag neue Handelsgespräche mit China angekündigt. Neben den Entspannungssignalen in dem Handelskonflikt setzen Investoren auch darauf, dass Notenbanken und Regierungen mehr gegen die weltweite Konjunkturabkühlung tun werden. Volkswirt Prakash Sakpal von der ING-Bank, warnte jedoch vor zu großem Optimismus. "Die jüngste Eskalation des Zollkriegs macht keine Hoffnung auf ein bevorstehendes Handelsabkommen", sagte er. "Wir stehen vor einer langen Zeit langsamen Wachstums und einem zunehmend herausfordernden geldpolitischen Umfeld, wie es einige Notenbanker vorhergesagt haben." Der chinesische Yuan setzte seine Kursverluste vor dem Inkrafttreten neuer US-Strafzölle am Sonntag fort. Er steuerte auf den schwächsten Monat seit der chinesischen Währungsreform 1994 zu. Seit Anfang August hat er zum Dollar 3,7 Prozent an Wert verloren, derzeit kostet ein Dollar 7,1531 Yuan. Der Yuan hatte zuletzt ein Elfeinhalbjahrestief markiert. Auslöser war die Ankündigung der neuen US-Zölle auf chinesische Importgüter Anfang des Monats. Analysten und Händler gehen davon aus, dass die Notenbank im August massiv eingeschritten ist, um Kursausschläge zu verringern. "Wenn es keine neuen Zölle gibt, dürfte sich der Yuan wohl auf dem derzeitigen Niveau einpendeln", sagte ein Händler bei einer chinesischen Bank in Shanghai. Sollten die Zölle verschoben werden, sei auch eine Aufwertung möglich. Trump ist die Abwertung der chinesischen Währung ein Dorn im Auge, da dadurch die Exporte aus der Volksrepublik günstiger werden, Er bezichtigt die Regierung in Peking der Währungsmanipulation. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.704,37 +1,2 Topix 1.511,86 +1,5 Shanghai 2.882,03 -0,3 CSI300 3.790,75 +0,0 Hang Seng 25.697,45 +0,0 Kospi 1.967,59 +1,8 Euro/Dollar 1,1036 Pfund/Dollar 1,2176 Dollar/Yen 106,33 Dollar/Franken 0,9878 Dollar/Yuan 7,1523 Dollar/Won 1.211,40 (Reporterin: Swati Pandey und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)