MÄRKTE-Neue Zölle drücken auf Kauflaune an Asien-Börsen

Frankfurt/Tokio, 02. Sep (Reuters) - Die jüngste Zollrunde im Handelsstreit zwischen den USA und China hat Anlegern in Asien auf die Stimmung geschlagen. Der Tokioter Nikkei-Index schloss am Montag 0,4 Prozent schwächer bei 20.620 Zählern. Ein Ende des Streits der beiden weltgrößten Volkswirtschaften ist nach dem Inkrafttreten der neuen Strafzollrunde nicht in Sicht: Seit Sonntag erheben die USA höhere Einfuhrabgaben von 15 Prozent auf chinesische Konsumgüter wie Lautsprecher, Kopfhörer oder Schuhe. US-Präsident Donald Trump forderte amerikanische Firmen erneut auf, Zulieferer außerhalb Chinas zu finden. Im Gegenzug erhob auch China weitere Zölle auf US-Produkte. Erstmals seit Beginn des Handelsstreits vor mehr als einem Jahr belegte Peking Rohöl aus den USA mit einer Abgabe von fünf Prozent. "Bislang scheint Trump trotzig in Bezug auf die Zollerhöhungen zu bleiben und macht die Fed und die amerikanischen Firmen für die Schwierigkeiten im Umgang mit den Zöllen verantwortlich", sagte Shane Oliver, Chefvolkswirt bei AMP. "Die Aktienmärkte müssen noch weiter fallen, um Druck auf Trump auszuüben, das Thema zu lösen." In China legten die Kurse dagegen um 1,4 Prozent zu. Sie erhielten Rückenwind von der Ankündigung neuer Konjunkturhilfen durch die Regierung: Geplant sind Investitionen in Infrastrukturprojekte und in regionale Entwicklungsprojekte. Auch die Öffnung des Finanzmarktes solle vorangetrieben werden. Dazu kamen unerwartet robuste Konjunkturdaten: Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex signalisierte ein überraschendes Wachstum der Privatwirtschaft im August. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.620,19 -0,4 Topix 1.505,21 -0,4 Shanghai 2.924,53 +1,3 CSI300 3.850,98 +1,4 Hang Seng 25.572,04 -0,6 Kospi 1.969,15 +0,1 Euro/Dollar 1,0988 Pfund/Dollar 1,2169 Dollar/Yen 106,17 Dollar/Franken 0,9905 Dollar/Yuan 7,1596 Dollar/Won 1.210,50 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)