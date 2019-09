MÄRKTE - Aktienmarkt in Japan tendiert leicht höher

Tokio, 03. Sep (Reuters) - Getrieben von Hoffnungen auf bessere Exportchancen durch einen schwächeren Yen hat der Aktienmarkt in Japan am Dienstag leicht stärker tendiert. Negative Faktoren wie der Handelskrieg zwischen den USA und China und Brexit-Sorgen setzten dem Optimismus allerdings Grenzen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg 0,18 Prozent auf 20.657 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,44 Prozent auf 1511 Zähler. (Reuters-Büro Tokio, Shinichi Saoshiro; geschrieben von Sabine Siebold; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030-2888-5168.)

