MÄRKTE-Asiens Börsen kaum verändert - Handelssorgen belasten

Frankfurt/Tokio, 03. Sep (Reuters) - Die Sorgen wegen des Handelsstreits lassen die Anleger in Asien nicht los. Trotz der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, er strebe direkte Handelsgespräche mit China in diesem Monat an, gab es am Dienstag wenige Anzeichen für eine Entspannung. Die Regierung in Peking legte Beschwerde gegen die jüngsten US-Einfuhrzölle ein und erklärte, sie verletzten die Übereinkunft, die beide Länder beim G20-Gipfel in Osaka getroffen hätten. "Wir haben so viele Probleme rund um die Welt, angefangen beim US-chinesischen Handelskrieg und dem Brexit", sagte Experte Hiroyuki Ueno von der Vermögensverwaltung Mitsui Trust. "Aber die Investoren scheinen sich daran zu gewöhnen. Solange die US-Wirtschaft läuft, ist das Abwärtspotenzial bei den Aktien begrenzt." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss unverändert bei 20.625 Zählern. In China gaben die Kurse etwas nach. Der MSCI-Index für die asiatischen Werte ohne Japan verlor 0,7 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.625,16 +0,0 Topix 1.510,79 +0,4 Shanghai 2.922,86 +0,0 CSI300 3.844,30 -0,1 Hang Seng 25.532,99 -0,4 Kospi 1.964,59 -0,2 Euro/Dollar 1,0943 Pfund/Dollar 1,2014 Dollar/Yen 106,27 Dollar/Franken 0,9914 Dollar/Yuan 7,1808 Dollar/Won 1.214,74 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)