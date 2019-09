MÄRKTE-Aktienmarkt in Japan tendiert uneinheitlich - Furcht vor Rezession

Tokio, 04. Sep (Reuters) - Der Aktienmarkt in Tokio hat am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index.N225 lag gegen Mittag wenig verändert bei 20.631 Punkten. Der breiter gefasste Topix.TOPX verlor 0,3 Prozent auf 1506 Zähler. Insgesamt blieb die Stimmung an der Börse wegen zunehmender Furcht vor einer weltweiten Rezession gedrückt. Die US-Industrieproduktion schrumpfte im August erstmals seit drei Jahren, Neuaufträge und Einstellungszahlen brachen angesichts steigender Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China ein.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,97 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,1660 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9867 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0974 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0831 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2110 Dollar. (Reporter: Tomo Uetake, geschrieben von Sabine Siebold. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030/2888-5168 oder 069/7565-1236.)