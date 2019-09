MÄRKTE-Erwartete Rücknahme von Gesetzentwurf beflügelt Hongkongs Börse

Hongkong/Tokio, 04. Sep (Reuters) - Die noch für Mittwoch erwartete Rücknahme eines umstrittenen Auslieferungsgesetzes hat den Aktienmarkt in Hongkong beflügelt. Der Börsenindex kletterte mehr als drei Prozent. Laut Medienberichten will Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam den Gesetzentwurf, der bislang nur auf Eis lag, nun doch formell zurückziehen. Damit würde sie nach monatelangen Protesten eine zentrale Forderung der Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone erfüllen. Auch im Festland China gingen die Kurse nach oben. Der Shanghai Composite Index legte 0,9 Prozent zu, während der Blue-Chip CSI300 Index um 0,8 Prozent anstieg. Die positiven Konjunkturdaten stützten die Börsen. Eine stärkere Nachfrage vor allem im Dienstleitungssektor brachte das Neugeschäft auf den höchsten Stand seit vier Monaten. In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent höher. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.649,14 +0,1 Topix 1.506,81 -0,3 Shanghai 2.957,41 +0,9 CSI300 3.886,00 +0,8 Hang Seng 26.378,87 +3,3 Kospi 1.988,53 +1,2 Euro/Dollar 1,0984 Pfund/Dollar 1,2136 Dollar/Yen 106,16 Dollar/Franken 0,9874 Dollar/Yuan 7,1626 Dollar/Won 1.208,08 (Reporter: Noah Sin, geschrieben von Katharina Loesche, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)