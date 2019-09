MÄRKTE-Asien-Anleger setzen auf Entspannung im Zollstreit

Frankfurt/Tokio, 05. Sep (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China decken sich Anleger in Asien mit Aktien ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Donnerstag um 2,3 Prozent auf 21.133 Punkte, die chinesische Börse in Shanghai gewann 1,6 Prozent auf 3004 Zähler. Der Markt in Shanghai profitiere zusätzlich von einer geplanten weiteren Lockerung der Geldpolitik durch die chinesische Notenbank, sagte Volkswirt Wen Bin von der Minsheng Bank. Haupt-Triebfeder der aktuellen Rally sei aber die geplante Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen China und den USA, sagte Masayuki Kichikawa, Chef-Anlagestratege vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Erleichtert reagierten Anleger auch darauf, dass ein chaotischer Brexit zunächst abgewendet sei. Zu den Favoriten an der Börse Tokio zählte M3 mit einem Kursplus von gut zehn Prozent. Der Medizin-Dienstleister ersetzt zum Monatswechsel Tokyo Dome im japanischen Auswahlindex Nikkei. Die Titel des Baseballstadion-Betreibers brachen um acht Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.127,97 +2,3 Topix 1.534,46 +1,8 Shanghai 3.003,41 +1,6 CSI300 3.949,54 +1,6 Hang Seng 26.516,35 +0,0 Kospi 2.007,66 +1,0 Euro/Dollar 1,1020 Pfund/Dollar 1,2234 Dollar/Yen 106,56 Dollar/Franken 0,9832 Dollar/Yuan 7,1352 Dollar/Won 1.198,10 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)