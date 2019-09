MÄRKTE-Asien-Anleger setzen auf Entspannung im Zollstreit

Frankfurt/Tokio, 06. Sep (Reuters) - Die anhaltende Hoffnung auf eine Annährung im Handelskonflikt zwischen den USA und China stützt die asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,5 Prozent auf 21.199 Punkte, die Börse Shanghai hielt sich knapp im Plus bei 2990 Zählern. "Der Streit dauert nun schon mehr als ein Jahr", sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. "Eine baldige Lösung ist zwar unwahrscheinlich, aber im Moment laufen die Dinge in die richtige Richtung." China und die USA planen für Anfang Oktober die Fortsetzung hochrangiger Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts. Am japanischen Aktienmarkt rutschten die Aktien des IT-Investors Softbank gegen den Trend um 2,6 Prozent ab. Einem Agenturbericht zufolge muss die Beteiligung WeWork, ein Büroflächen-Vermieter, beim geplanten Börsengang kräftige Abstriche machen. Die Titel von Rakuten fielen sogar um 5,2 Prozent. Wegen Problemen bei Netzwerk-Aufbau muss der Internet-Anbieter den Start seines Mobilfunk-Angebots um ein halbes Jahr verschieben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.199,57 +0,5 Topix 1.537,10 +0,2 Shanghai 2.983,88 -0,1 CSI300 3.924,11 +0,0 Hang Seng 26.564,80 +0,2 Kospi 2.008,32 +0,2 Euro/Dollar 1,1040 Pfund/Dollar 1,2333 Dollar/Yen 107,00 Dollar/Franken 0,9865 Dollar/Yuan 7,1448 Dollar/Won 1.197,13 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)