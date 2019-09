MÄRKTE-Hoffnung auf Notenbank-Hilfen treibt Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 09. Sep (Reuters) - In Erwartung von Maßnahmen der großen Notenbanken zur Ankurbelung der Weltwirtschaft steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,5 Prozent auf 21.299 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,6 Prozent auf 3018 Zähler. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag nähre die Spekulationen auf weitere Zinssenkungen der Notenbank (Fed), sagte Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte Bereitschaft hierzu. Parallel dazu senkte die chinesische Zentralbank die Mindestreserve-Anforderungen für die Geschäftsbanken und machte damit einen dreistelligen Milliardenbetrag für zusätzliche Kredite frei. Experten rechnen zudem fest damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den Zins für Einlagen bei der Notenbank senkt und die Wiederaufnahme ihrer Wertpapierkäufe ankündigt. Am japanischen Aktienmarkt beflügelten Fusionsspekulationen die Regionalbanken. Auslöser war ein Zeitungsbericht vom Freitag, dem zufolge SBI bei Shimane einsteigt. Deren Aktien bauten ihren gut 16-prozentigen Gewinn vom Freitag um 1,6 Prozent aus. Die Rivalen Tsukuba Bank und Fukushima Bank gewannen bis zu zehn Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.318,42 +0,6 Topix 1.551,11 +0,9 Shanghai 3.015,86 +0,5 CSI300 3.962,32 +0,4 Hang Seng 26.661,96 -0,1 Kospi 2.020,23 +0,6 Euro/Dollar 1,1021 Pfund/Dollar 1,2253 Dollar/Yen 106,90 Dollar/Franken 0,9888 Dollar/Yuan 7,1317 Dollar/Won 1.192,13 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)