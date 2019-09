MÄRKTE-Schwache Daten lasten auf Chinas Börse - Tokio im Plus

Frankfurt/Tokio, 10. Sep (Reuters) - Enttäuschende Konjunkturdaten machen dem chinesischen Aktienmarkt zu schaffen. Die Börse Shanghai bröckelte am Dienstag auf 3023 Punkte ab. Der japanische Nikkei-Index stieg dagegen um 0,3 Prozent auf 21.392 Zähler. Unterstützung erhielt Letzterer von den Autobauern wie Toyota, Honda oder Subaru, deren Aktien bis zu 2,3 Prozent gewannen. Auftrieb erhielten sie von der Abwertung der japanischen Währung, die die Wettbewerbschancen japanischer Firmen auf dem Weltmarkt verbessert. Der Dollar stieg im Gegenzug zeitweise auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 107,49 Yen. Die Titel von Nissan gewannen sogar 3,3 Prozent. Sie profitierten zusätzlich vom angekündigten Rücktritt des Firmenchefs Hiroto Saikawa. Er war wegen unverhältnismäßig hoher Zahlungen in die Kritik geraten. In China fielen die Produzentenpreise im August um 0,8 Prozent. Das ist der größte Rückgang seit drei Jahren und ein Signal, dass Firmen wegen einer schwächelnden Nachfrage die Preise senken oder die Produktion zurückfahren müssen. Offenbar könne sich China dem weltweiten Trend geringer Teuerungsraten nicht entziehen, sagte Sean Darby, Chef-Anlagestratege der Investmentbank Jefferies. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.392,10 +0,4 Topix 1.557,99 +0,4 Shanghai 3.020,24 -0,2 CSI300 3.957,68 -0,4 Hang Seng 26.693,72 +0,1 Kospi 2.031,82 +0,6 Euro/Dollar 1,1045 Pfund/Dollar 1,2345 Dollar/Yen 107,32 Dollar/Franken 0,9923 Dollar/Yuan 7,1171 Dollar/Won 1.193,07 (Reporter: Hakan Ersen. Redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)