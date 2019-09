MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - Anleiherenditen steigen

Frankfurt/Tokio, 11. Sep (Reuters) - Asiens Aktienmärkte haben im Vorfeld wichtiger Notenbankentscheidungen in den USA und in Europa zugelegt. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei am Mittwoch knapp ein Prozent fester bei knapp 21.598 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit sechs Wochen. Gefragt waren vor allem Aktien von Unternehmen, die sich durch stabile Gewinne auszeichnen, während Wachstumspapiere wie Technologieaktien weniger gefragt waren. "Das könnte noch ein paar Tage anhalten, wird aber wohl zum Zinsentscheid der US-Notenbank Fed aufhören", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Zugleich zogen die Investoren ihr Geld aus dem Anleihemarkt ab, die Renditen stiegen. Die Verzinsung der japanischen zehnjährigen Papiere legte drei Basispunkte auf minus 0,2 Prozent zu und damit den höchsten Stand seit einem Monat. Die zehnjährigen US-Papiere rentierten zeitweise mit 1,745 Prozent und damit mehr als zehn Basispunkte fester. "Die weltweiten Anleihemärkte erleben sogenannte Blitz-Einbrüche", sagte Masanari Takada, Stratege bei Nomura Securities. "Anleger, die dem Trend folgen, mussten ihre Positionen anpassen." In China gaben die Kurse dagegen nach, der CSI300 notierte 0,7 Prozent schwächer. Die Regierung in Peking kündigte im Handelsstreit mit den USA Zollausnahmen für einige US-Produkte wie Fischmehl und Schmierstoffe an. Bei Börsianern überwiegt dennoch Skepsis, dass es zu einem raschen Durchbruch in dem Streit kommen könnte. Ein wichtiger Berater von US-Präsident Donald Trump dämpfte Erwartungen vor der kommenden Gesprächsrunde. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.597,76 +1,0 Topix 1.583,66 +1,7 Shanghai 3.006,90 -0,5 CSI300 3.926,01 -0,8 Hang Seng 27.116,48 +1,6 Kospi 2.049,20 +0,8 Euro/Dollar 1,1040 Pfund/Dollar 1,2363 Dollar/Yen 107,81 Dollar/Franken 0,9920 Dollar/Yuan 7,1130 Dollar/Won 1.189,77 (Reporter: Hideyuki Sano und Tomo Uetake, geschrieben von Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)