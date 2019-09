MÄRKTE-Asiens Anleger hoffen auf Lösung in Handelsstreit

Frankfurt/Tokio, 12. Sep (Reuters) - Hoffnungen auf Tauwetter im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Erwartung auf weitere Geldspritzen der Europäischen Zentralbank haben die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag beflügelt. Der Nikkei schloss 0,8 Prozent fester bei knapp 21.760 Punkten und stieg zeitweise auf den höchsten Stand seit gut vier Monaten. Marktfreundliche Entwicklungen im Handelskonflikt sowie geldpolitische Lockerungen seien inzwischen in den Kursen enthalten, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners. Das mache die Kurse anfällig für Rückschläge: "Beispielsweise ist der Nikkei aus technischer Sicht bereits so stark überkauft wie zuletzt unmittelbar vor dem starken Einbruch im vierten Quartal 2018." In China legten die Kurse der Börsen Shanghai und Shenzhen 0,7 Prozent zu, der Yuan stieg auf ein Drei-Wochen-Hoch. Beflügelt wurde die Stimmung von der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Strafzölle für chinesische Importgüter um zwei Wochen zu verschieben und damit einer Bitte des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He nachzukommen. "Trumps Äußerungen dürften dem Markt etwas Saft geben, aber es könnte morgen schon wieder vorbei sein", sagte Hugh Dive, Chefinvestor bei der Fondsgesellschaft Atlas in Sydney. "Einige am Markt reagieren auf kleine Änderungen der Verhandlungspositionen, weil Trump auf offener Bühne verhandelt." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.759,61 +0,8 Topix 1.595,10 +0,7 Shanghai 3.025,37 +0,6 CSI300 3.961,94 +0,8 Hang Seng 27.078,39 -0,3 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1008 Pfund/Dollar 1,2326 Dollar/Yen 108,02 Dollar/Franken 0,9931 Dollar/Yuan 7,0880 Dollar/Won 1.185,55 (Reporter: Stanley White und Christina Amann redigiert von Elke Ahlswede Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)