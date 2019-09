MÄRKTE-Schwache Daten lasten auf Chinas Börse

Frankfurt/Tokio, 16. Sep (Reuters) - Enttäuschende Konjunkturdaten machen der Börse Shanghai zu schaffen. Der dortige Leitindex kam am Montag kaum vom Fleck und notierte bei 3032 Punkten. Der Aktienmarkt in Tokio blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Auf die Stimmung der Anleger schlug Börsianern zufolge das überraschend schwache Wachstum der chinesischen Industrieproduktion im August. Mit 4,4 Prozent gab es das geringste Plus seit mehr als 17 Jahren. Daneben sorgte die Ölpreis-Explosion für Kursausschläge an den Aktienmärkten. So gewannen die chinesischen Ölkonzerne PetroChina und China Petroleum bis zu 3,3 Prozent. In Indien brachen die Papiere der Ölhändler Hindustan Petroleum und Bharat Petroleum um jeweils knapp sechs Prozent ein, die Titel der Fluggesellschaften SpiceJet und Interglobe verloren bis zu 3,8 Prozent. Indiens Wirtschaft ist wegen fehlender eigener Rohöl-Lagerstätten besonders von Energie-Importen abhängig. Zudem ist für Airlines Treibstoff der Haupt-Kostenfaktor. Wegen Angriffen auf wichtige saudi-arabische Öl-Anlagen und der wachsenden Spannungen in der Golf-Region stieg der Preis der Sorte Brent aus der Nordsee um knapp 20 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 71,95 Dollar je Barrel. Das ist der größte Kurssprung seit dem Golfkrieg von 1991. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.023,55 -0,3 CSI300 3.947,74 -0,6 Hang Seng 27.035,04 -1,2 Kospi 2.062,22 +0,6 Euro/Dollar 1,1069 Pfund/Dollar 1,2464 Dollar/Yen 107,81 Dollar/Franken 0,9882 Dollar/Yuan 7,0682 Dollar/Won 1.182,52 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)