MÄRKTE-Asiens Börsen vor Fed-Entscheid kaum verändert

Frankfurt/Tokio, 18. Sep (Reuters) - Der anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank hält Anleger von größeren Engagements an den asiatischen Aktienmärkten ab. Der japanische Nikkei-Index bröckelte am Mittwoch auf 21.969 Punkte ab. Die chinesische Börse in Shanghai legte dagegen 0,4 Prozent auf 2990 Zähler zu. Sie profitierte Börsianern zufolge von Hoffnungen auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China. Die Handelsgespräche der beiden weltgrößten Volkswirtschaften sollen demnächst weitergehen. Eine Zinssenkung US-Notenbank Fed um einen viertel Prozentpunkt gilt unter Börsianern als sicher. Viele setzen zudem darauf, dass Notenbank-Chef Jerome Powell weitere Schritte bis zum Jahresende signalisieren wird. Darüber hinaus berät am Donnerstag die Bank von Japan (BoJ) über ihre Geldpolitik. Hier rechnen Experten allerdings mehrheitlich nicht mit Änderungen. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte Sony mit einem Kursminus von 2,1 Prozent. Der Elektronik-Konzern erteilte der Forderung eines aktivistischen Investors, die Chip-Sparte abzuspalten, eine Absage. Dieser Geschäftsbereich sei ein "wichtiger Wachstumstreiber". Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.969,43 -0,1 Topix 1.606,62 -0,5 Shanghai 2.990,58 +0,4 CSI300 3.913,77 +0,6 Hang Seng 26.777,87 -0,1 Kospi 2.070,70 +0,4 Euro/Dollar 1,1064 Pfund/Dollar 1,2493 Dollar/Yen 108,20 Dollar/Franken 0,9935 Dollar/Yuan 7,0847 Dollar/Won 1.190,90 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)