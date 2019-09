MÄRKTE-US-Zinssenkung stützt asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 19. Sep (Reuters) - Eine erneute Zinssenkung der US-Notenbank Fed hat die asiatischen Börsen am Donnerstag gestützt. In Japan schoben Anleger die Sorgen um die schwächelnde Weltwirtschaft beiseite und griffen bei Aktien zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 0,4 Prozent auf 22.044 Punkte. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,6 Prozent. Angesichts wachsender Konjunktursorgen hatte die Fed den Leitzins zum zweiten Mal binnen weniger Wochen gesenkt. Sie kappte ihn um einen Viertelpunkt - auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent. Die Entscheidung war jedoch umstritten: Drei Währungshüter stimmten gegen die Senkung. Sieben von 17 Währungshütern signalisierten zugleich, dass sie dieses Jahr noch ein Mal nachlegen wollen. Die Japanische Notenbank hielt ihr Zinsniveau unverändert, signalisierte aber die Möglichkeit einer Ausweitung der Konjunktur stützenden Maßnahmen ab Oktober. In China lehnten sich die Anleger vor der Zinsentscheidung der chinesischen Zentralbank am Freitag nicht aus dem Fenster. Die Leitindizes traten mehr oder weniger auf der Stelle. Analysten sehen nach den Entscheidungen in Europa und den USA auch in China Raum für weitere geldpolitische Lockerungen. An der Börse in Hongkong ging es angesichts der anhaltenden politischen Unruhen abwärts. Der Hang-Seng-Index verlor 1,2 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.044,45 +0,4 Topix 1.615,66 +0,6 Shanghai 2.988,41 +0,1 CSI300 3.912,77 +0,1 Hang Seng 26.442,39 -1,2 Kospi 2.079,15 +0,4 Euro/Dollar 1,1043 Pfund/Dollar 1,2469 Dollar/Yen 107,97 Dollar/Franken 0,9961 Dollar/Yuan 7,1019 Dollar/Won 1.193,90 (Reporterin: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)