MÄRKTE-Notenbank-Konjunkturhilfen hieven Fernost-Börsen ins Plus

Frankfurt/Tokio, 20. Sep (Reuters) - Die Börsen in Asien haben zum Wochenschluss dank der jüngsten Konjunkturstützen von Notenbanken Gewinne eingefahren. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag 0,1 Prozent höher bei 22.079 Punkten. Auf Wochensicht gewann er damit 0,3 Prozent. Auch in China, Südkorea und Hongkong legten die Kurse zu. Die Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie die niedrigeren Zinsen in China hoben die Stimmung der Investoren, wie Händler erläuterten. Die chinesische Notenbank kappte den neuen Referenzzins LPR leicht auf 4,2 von 4,25 Prozent. "Der direkte und unmittelbare Einfluss auf die Wirtschaft wird angesichts der geringen Senkung begrenzt sein, aber der Schritt macht deutlich, dass die chinesischen Behörden einen lockeren Kurs in der Finanz- und Geldpolitik fahren, und das sollte den Investoren in der Volksrepublik Zuversicht geben", sagte Wang Shenshen, Volkswirt beim Analysehaus Tokai Tokyo. Für Optimismus sorgten auch zuletzt ermutigende Konjunkturdaten aus den USA, etwa vom Immobilienmarkt. Auch stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger als erwartet. "Die Investoren beginnen allmählich, die Möglichkeit einer Beschleunigung der Weltwirtschaft im kommenden Jahr einzupreisen", sagte Nobukiho Kuramochi, Chefstratege bei Mizuho Securities. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.079,09 +0,2 Topix 1.616,23 +0,0 Shanghai 3.004,62 +0,2 CSI300 3.931,50 +0,2 Hang Seng 26.479,85 +0,0 Kospi 2.090,70 +0,5 Euro/Dollar 1,1057 Pfund/Dollar 1,2577 Dollar/Yen 107,85 Dollar/Franken 0,9910 Dollar/Yuan 7,0827 Dollar/Won 1.187,80 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)