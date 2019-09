MÄRKTE-Unklarheit über Handelsgespräche belastet Asiens Börsen

Frankfurt/Sydney, 23. Sep (Reuters) - Unklarheit über die jüngsten Handelsgespräche zwischen den USA und China hat zum Wochenauftakt die asiatischen Aktienmärkte belastet. Vor allem die Frage, ob die beiden weltweit führenden Wirtschaftsmächte bald ein Handelsabkommen abschließen, sorgte für Gesprächsstoff bei Anlegern. Am Wochenende hatte das Büro des US-Handelsbeauftragen eine Erklärung veröffentlicht, wonach die jüngsten Gespräche "produktiv" verlaufen seien. Auch China äußerte sich ähnlich. Die nächste Runde ist für Oktober angesetzt. Börsianer sind nicht davon überzeugt, dass ein Durchbruch bevorsteht: "Die Leute kommen zu der Erkenntnis, dass das lange Verhandlungen werden. Und je länger es dauert, desto größer sind die wirtschaftlichen Auswirkungen", sagte Michael McCarthy, Stratege beim Brokerhaus CMC Markets. Dazu kommen die Unruhen in Hongkong und die jüngsten Spannungen im Nahen Osten nach den Angriffen auf saudiarabische Ölanlagen. Allerdings war das Handelsvolumen gering, weil die japanische Börse wegen eines Feiertags geschlossen blieb. In China gaben die Kurse 1,6 Prozent nach. Der Hang Seng in Hongkong verlor 0,7 Prozent. Am Wochenende war es zu Zusammenstößen in der Metropole gekommen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.965,25 -1,4 CSI300 3.873,56 -1,6 Hang Seng 26.252,69 -0,7 Kospi 2.091,95 +0,0 Euro/Dollar 1,1022 Pfund/Dollar 1,2474 Dollar/Yen 107,72 Dollar/Franken 0,9911 Dollar/Yuan 7,1086 Dollar/Won 1.193,70 (Reporterin: Swati Pandey, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)