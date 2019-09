MÄRKTE-Asiatische Börsen im Plus - Hoffnung auf Einigung im Handelsstreit

Tokio, 24. Sep (Reuters) - Hoffnungen auf eine Entspannung des US-chinesischen Handelsstreits haben für eine positive Stimmung an den Börsen in Fernost gesorgt. Nachdem US-Finanzminister Steven Mnuchin die Wiederaufnahme der Gespräche mit China in zwei Wochen ankündigte, notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag 0,2 Prozent stärker bei 22.131 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,5 Prozent auf 1625 Zähler.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ebenfalls 0,8 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 107,52 Yen und stagnierte bei 7,1151 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9906 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0988 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0887 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2427 Dollar. (Reporter: Hideyuki Sano Geschrieben von Katharina Loesche Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)