MÄRKTE-Anleger in Asien hoffen auf Handelsgespräche

Frankfurt/Tokio, 24. Sep (Reuters) - Die Bereitschaft zu weiteren Gesprächen im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat Investoren in Asien etwas ermutigt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Dienstag leicht im Plus bei knapp 22.099 Zählern aus dem Handel. Die Äußerungen von US-Finanzminister Steve Mnuchin, wonach an den Terminen im Oktober festgehalten werde, hätten die Stimmung etwas gehoben, sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei der Vermögensverwaltung Sumitomo Mitsui DS. Die Investoren seien aber nicht allzu optimistisch. "Es scheint eine Menge hinter der Bühne abzulaufen", sagte er. Damit der Nikkei-Index weiter steigen könne, seien aber zusätzliche Impulse nötig, sagte Takeo Kamai von der Vermögensverwaltung CLSA. "Obwohl Spekulanten auf Schlagzeilen zum Handel reagieren, scheinen die Menschen mit dem echten Geld noch auf der Seitenlinie zu bleiben." In China legten die Kurse 0,4 Prozent zu. Der Vizechef der staatlichen Planungsbehörde erklärte, die Regierung in Peking werde ihre Bemühungen verstärken, die Konjunktur zu stabilisieren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.098,84 +0,1 Topix 1.622,94 +0,4 Shanghai 2.992,57 +0,5 CSI300 3.910,80 +0,5 Hang Seng 26.321,68 +0,4 Kospi 2.099,30 +0,4 Euro/Dollar 1,0987 Pfund/Dollar 1,2436 Dollar/Yen 107,54 Dollar/Franken 0,9903 Dollar/Yuan 7,1134 Dollar/Won 1.194,90