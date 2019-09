MÄRKTE-Asiatische Börsen wegen möglicher Trump-Amtsenthebung schwächer

Frankfurt, 25. Sep (Reuters) - Das von den Demokraten in den USA angestrebte Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump hat die Anleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch verunsichert. Eine tatsächliche Amtsenthebung Trumps gilt wegen der Mehrheitsverhältnisse im Kongress zwar als unwahrscheinlich. Die Debatte darüber trübt Marktteilnehmern zufolge allerdings die Stimmung. In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent tiefer bei 22.009 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent. Besonders exportorientierte Werte ließen angesichts eines stärkeren Yen Federn. Ein Medienbericht über eine schwächelnde Nachfrage nach der Spielekonsole "Switch Lite" setzte Nintendo zu. Die Aktien gaben 4,3 Prozent ab. Auch in China ging es mit den Aktienkursen abwärts. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Händlern zufolge hielten sich Anleger angesichts der Konjunkgturabkühlung in China mit Engagements zurück. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.020,15 -0,4 Topix 1.620,08 -0,2 Shanghai 2.960,79 -0,8 CSI300 3.877,12 -0,6 Hang Seng 25.927,10 -1,4 Kospi 2.073,39 -1,3 Euro/Dollar 1,0995 Pfund/Dollar 1,2464 Dollar/Yen 107,31 Dollar/Franken 0,9866 Dollar/Yuan 7,1147 Dollar/Won 1.198,80 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)