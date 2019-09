MÄRKTE-Zweifel an Handelsabkommen drücken Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 26. Sep (Reuters) - Schwindender Optimismus im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat den Anlegern in Fernost auf die Kauflaune geschlagen. Für Verunsicherung sorgten am Donnerstag Äußerungen von US-Präsident Donald Trump: Dieser stellte zwar in Aussicht, dass ein Abkommen zur Beilegung des Konflikts schneller als erwartet abgeschlossen werden könnte. Zugleich wächst bei Investoren aber der Zweifel: "Trump ist ehrlich daran interessiert, ein Handelsabkommen mit China abzuschließen, aber er vertraut auch seinen Beratern", sagte Jeff Smith, Experte bei der South Asia Heritage-Foundation. "Er hat bewiesen, dass er bereit ist, von einem schlechten Abkommen Abstand zu nehmen." In Tokio ging der Nikkei-Index 0,1 Prozent fester bei 22.048 Punkten aus dem Handel, nachdem er im Verlauf bis zu 0,7 Prozent zugelegt hatte. In China notierten die Börsen dagegen 0,5 Prozent schwächer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.048,24 +0,1 Topix 1.623,27 +0,2 Shanghai 2.935,32 -0,7 CSI300 3.850,69 -0,5 Hang Seng 25.970,50 +0,1 Kospi 2.074,52 +0,1 Euro/Dollar 1,0949 Pfund/Dollar 1,2361 Dollar/Yen 107,64 Dollar/Franken 0,9915 Dollar/Yuan 7,1290 Dollar/Won 1.198,75 (Reporter: Stanley White, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)