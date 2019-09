MÄRKTE-Ukraine-Affäre belastet Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 27. Sep (Reuters) - Die Ukraine-Affäre von US-Präsident Donald Trump hat die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenschluss belastet. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag 0,8 Prozent tiefer bei knapp 21.879 Zählern aus dem Handel und damit auf dem niedrigsten Stand seit drei Wochen. "Der Beginn eines Amtsenthebungsverfahrens fügt ein neues Unsicherheitselement für die Märkte hinzu, zusätzlich zu den anhaltenden Sorgen wegen des US-chinesischen Handelskonflikts und den Rezessionsrisiken in den USA", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege beim Wertpapierhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Trump gerät durch am Donnerstag veröffentlichte Aussagen eines Whistleblowers weiter unter Druck. Ihm wird darin vorgeworfen, sein Amt genutzt zu haben, um die Ukraine zur Einmischung in den US-Wahlkampf 2020 zu bewegen. Im Handelskonflikt geraten Technologiewerte unter Druck. Medienberichten zufolge ist es unwahrscheinlich, dass die USA alle Sanktionen gegen den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphonehersteller Huawei aufheben. Das belastet Techfirmen in Fernost: In Südkorea gaben die Samsung-Papiere 1,5 Prozent nach, die Titel von SK Hynix verloren 2,3 Prozent, die Aktien von Tokyo Electron notierten 1,9 Prozent schwächer. "Technologie steht im Zentrum des Streits zwischen den USA und China. Und das Risiko eines plötzlichen Sinneswandels in der US-Regierung hält die Märkte unter Spannung,", sagte Hiroshi Watanabe, Volkswirt bei der Sony Financial Holdings. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.878,90 -0,8 Topix 1.604,25 -1,2 Shanghai 2.936,97 +0,3 CSI300 3.857,15 +0,4 Hang Seng 25.991,76 -0,2 Kospi 2.049,93 -1,2 Euro/Dollar 1,0912 Pfund/Dollar 1,2328 Dollar/Yen 107,78 Dollar/Franken 0,9944 Dollar/Yuan 7,1366 Dollar/Won 1.199,99 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)