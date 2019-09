MÄRKTE-Schwache Konjunkturdaten belasten Stimmung in Asien

Frankfurt/Tokio, 30. Sep (Reuters) - Schwache Konjunkturdaten haben zum Wochenauftakt die Kauflaune an den asiatischen Aktienmärkten belastet. In Tokio ging der 225 Werte umfasssende Nikkei 0,6 Prozent schwächer aus dem Handel bei knapp 21.756 Punkten. Auf Monatssicht legte er 5,7 Prozent zu. Die japanische Industrie schrumpfte im August stärker als erwartet, auch in den kommenden Monaten dürfte es unbeständig weitergehen. Mit den neuen Daten verdichten sich die Hinweise, dass die stark vom Export abhängige drittgrößte Volkswirtschaft der Welt die Abkühlung der globalen Nachfrage und den Handelsstreit zwischen den USA und China immer mehr zu spüren bekommt. In China gaben die Kurse bei geringen Umsätzen etwas nach. Die Industrie schaffte dort dem Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex zufolge im September ein überraschend starkes Plus. Gut lief es jedoch vor allem im Inland, während die Exporte den vierten Monat in Folge zurückgingen. Vor den Feiern zum 70. Jubiläum der Volksrepublik spielten die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit kaum eine Rolle: Die US-Regierung plant nach Angaben des Finanzministeriums derzeit kein Börsenverbot für chinesische Firmen. Am Freitag hatte es in Regierungskreisen noch geheißen, es werde über einen derartigen Schritt nachgedacht. Die Gespräche beider Seiten sollen am 10. Oktober in Washington weitergehen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.755,84 -0,6 Topix 1.587,80 -1,0 Shanghai 2.924,02 -0,3 CSI300 3.838,44 -0,4 Hang Seng 26.088,44 +0,5 Kospi 2.060,81 +0,5 Euro/Dollar 1,0932 Pfund/Dollar 1,2293 Dollar/Yen 107,85 Dollar/Franken 0,9919 Dollar/Yuan 7,1251 Dollar/Won 1.195,70 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)