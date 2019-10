MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - Investoren hoffen auf Handelsgespräche

Frankfurt/Tokio, 01. Okt (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte sind mit Kursgewinnen ins Schlussquartal 2019 gegangen. Einige Investoren setzten ihre Hoffnungen darauf, dass in den drei Monaten bis Jahresende Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China erreicht werden. Kommende Woche steht in Washington die nächste Verhandlungsrunde an. "Es ist nicht klar, wie die Gespräche vorankommen, weil es Hardliner in der US-Regierung bei dem Thema gibt", sagte Takashi Hiroki, Chefstratege beim Handelshaus Monex Securities. "Aber wenn es beim kommenden Treffen nicht zu einer weiteren Eskalation kommt, werden die Märkte erleichtert sein." In Tokio schloss am Dienstag der 225 Werte umfassende Nikkei 0,6 Prozent fester bei 21.885 Zählern. Der Handelsstreit macht sich inzwischen in den Geschäften der Firmen bemerkbar, die Stimmung in der Industrie ist einer Umfrage zufolge so schlecht wie seit sechs Jahren nicht mehr. Analysten verwiesen jedoch darauf, dass das Barometer nicht so weit gefallen war wie befürchtet, und dass die Firmen zudem an ihren Investitionsplänen festhalten wollten. Nach der dritten Zinssenkung in Australien gab der Leitindex 0,8 Prozent nach. Die Notenbank hatte den Leitzins auf 0,75 Prozent gedrückt, er ist damit so niedrig wie nie zuvor. Damit sollte nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Arbeitsmarkt angekurbelt werden, sagte RBA-Chef Philip Lowe. In China bleiben die Börsen wegen der Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik die ganze Woche geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.885,24 +0,6 Topix 1.603,00 +1,0 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.070,79 +0,4 Euro/Dollar 1,0879 Pfund/Dollar 1,2276 Dollar/Yen 108,27 Dollar/Franken 0,9994 Dollar/Yuan 7,1477 Dollar/Won 1.199,18 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)