MÄRKTE-Konjunktursorgen lasten auf asiatischen Börsen

Frankfurt/Tokio, 02. Okt (Reuters) - Konjunktursorgen haben die asiatischen Börsen am Mittwoch ausgebremst. In Tokio sank der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,5 Prozent auf 21.772 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,4 Prozent. Anleger scheuten das Risiko, nachdem in den USA der Einkaufsmanager-Index des Institute for Supply Management (ISM) im September unerwartet abgesackt war. Das Barometer signalisiert, dass die Geschäfte der US-Industrie so stark schrumpfen wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Marktökonom Peter Cardillo vom Wertpapierhändler Spartan Capital Securities führte dies insbesondere auf den Zollstreit zwischen den USA und China zurück. Am 10. Oktober beginnt die nächste Gesprächsrunde. "Davon wird alles abhängen", sagte Hirokazu Kabeya, Stratege beim Handelshaus Daiwa Securities. Sollten die Verhandlungen positiv verlaufen, könnte sich die US-Industrie in den nächsten Monaten auch wieder erholen. Zu den größten Verlierern in Tokio zählten die Aktien von Nissan Chemical mit einem Minus von 5,1 Prozent und Rakuten mit einem Verlust von 4,8 Prozent. Die Börse in China bleibt feiertagsbedingt bis zum 07. Oktober geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.773,96 -0,5 Topix 1.596,29 -0,4 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 26.013,29 -0,3 Kospi 2.035,46 -1,8 Euro/Dollar 1,0927 Pfund/Dollar 1,2261 Dollar/Yen 107,82 Dollar/Franken 0,9945 Dollar/Yuan 7,1477 Dollar/Won 1.205,20 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)