MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Frankfurt/Tokio, 04. Okt (Reuters) - Starke Vorgaben aus den USA haben den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenschluss zu Kursgewinnen verholfen. Allerdings bremsten Konjunktursorgen die Kauflaune. Viele Investoren warteten auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitagnachmittag veröffentlicht wird. Sie erhoffen sich daraus Aufschluss über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent fester bei 21.410 Punkten. Auf Wochensicht bleibt ein Minus von mehr als zwei Prozent. Eine Reihe von schwachen Konjunkturdaten aus den USA hatte die Anleger zuletzt verunsichert und Sorgen geschürt, der Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte die weltweit führende Volkswirtschaft stärker in Mitleidenschaft ziehen als bislang angenommen. Kommende Woche steht die nächste Verhandlungsrunde zwischen den beiden Konfliktparteien an. Auch außerhalb Japans legten die Kurse zu. Der entsprechende MSCI-Index gewann 0,4 Prozent. In Hongkong gaben die Kurse dagegen 0,7 Prozent nach. Nach den monatelangen gewaltsamen Protesten soll in der Stadt Medienberichten zufolge ab Mitternacht ein Vermummungsverbot gelten. Unklar ist, wie ein solches Verbot in einer Stadt durchgesetzt werden kann, in der viele Menschen nur mit Feinstaubmasken auf die Straßen gehen, um sich vor Krankheitserregern zu schützen. Hunderte Menschen protestierten bereits gegen eine derartige Regelung. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.402,81 +0,3 Topix 1.572,90 +0,3 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 25.848,14 -1,0 Kospi 2.024,22 -0,4 Euro/Dollar 1,0975 Pfund/Dollar 1,2348 Dollar/Yen 106,79 Dollar/Franken 0,9988 Dollar/Yuan 7,1477 Dollar/Won 1.196,20