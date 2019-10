MÄRKTE-Exportwerte geben Japans Börse Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 08. Okt (Reuters) - In der Hoffnung auf sprudelnde Gewinne steigen Anleger in japanische Exportwerte ein. Der Leitindex Nikkei stieg am Dienstag um 1,2 Prozent auf 21.621 Punkte. Angetrieben wurde die Rally von der Abwertung des Yen, die die Wettbewerbschancen japanischer Firmen auf dem Weltmarkt verbessert. Dadurch verteuerte sich der Dollar auf bis zu 107,44 Yen. Zu den Profiteuren dieser Entwicklung gehörten exportorientierte Werte wie der Autobauer Toyota, der Chipindustrie-Zulieferer Tokyo Electron und der Automatisierungsspezialist Omron. Ihre Aktien verteuerten sich um bis zu 2,8 Prozent. Am ersten Handelstag nach einer Feiertagswoche in China gewann die Börse Shanghai 0,4 Prozent auf 2916 Punkte. Hier richtete sich die Aufmerksamkeit auf die anstehenden Handelsgespräche mit den USA. Die Gefahr erneuter Enttäuschungen sei groß, warnte Anlagestratege Sean Callow von der Westpac Bank. "Die Positionen USA und China liegen in Schlüsselbereichen einfach zu weit auseinander." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.587,78 +1,0 Topix 1.586,50 +0,9 Shanghai 2.918,13 +0,5 CSI300 3.844,53 +0,8 Hang Seng 25.984,92 +0,6 Kospi 2.045,90 +1,2 Euro/Dollar 1,0978 Pfund/Dollar 1,2296 Dollar/Yen 107,38 Dollar/Franken 0,9945 Dollar/Yuan 7,1232 Dollar/Won 1.192,90 (Reporter: Hakan Ersen, Büro Tokio redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)