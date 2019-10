MÄRKTE-Ernüchterung vor Handelsgesprächen - Asiens Börsen schwächer

Frankfurt/Tokio, 09. Okt (Reuters) - Vor den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat sich an den Börsen in Fernost Ernüchterung breitgemacht. Insbesondere die jüngsten Visabeschränkungen für chinesische Regierungsbeamte und Unternehmen ließen bei Investoren Skepsis aufkommen, dass bei den Verhandlungen Fortschritte erzielt werden können. "Der Streit zwischen den USA und China scheint nicht zu enden. Wir verlieren das Vertrauen in die US-Wirtschaft. Es gibt eine steigende Ungewissheit darüber, wohin die Fed steuert", sagte Kiyoshi Ishigane, Fondsmanager bei der Vermögensverwaltung Mitsubishi UFJ Kokusai in Tokio. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent schwächer bei 21.456 Punkten aus dem Handel. In China gaben die Kurse 0,3 Prozent nach, nachdem sie zeitweise auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen gefallen waren. Der Hongkonger HSI sank um gut 0,8 Prozent. Viele Investoren machen sich Sorgen wegen der gewaltsamen Proteste gegen die chinesische Regierung in der ehemaligen britischen Kronkolonie. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.440,65 -0,7 Topix 1.581,70 -0,3 Shanghai 2.915,09 +0,1 CSI300 3.833,18 -0,1 Hang Seng 25.694,29 -0,8 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,0956 Pfund/Dollar 1,2207 Dollar/Yen 107,19 Dollar/Franken 0,9935 Dollar/Yuan 7,1417 Dollar/Won 1.196,90 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)