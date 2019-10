MÄRKTE-Asiatische Börsen zuversichtlich nach Medienberichten über Handelsgespräche

Tokio, 10. Okt (Reuters) - Die Börse in Tokio hat nach einem schwachen Auftakt angesichts von Medienberichten über Fortschritte bei den chinesisch-amerikanischen Handelsgesprächen einen Sprung nach oben gemacht. Nach einem Bericht der “New York Times” will die US-Regierung das Embargo gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei in Teilen aufheben, so dass der Konzern wieder mit bestimmten Bauteilen beliefert werden kann. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet zudem, dass die amerikanische und chinesische Regierung in Fragen der Währungen auf dem Weg zu einer Einigung seien.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte im Handelsverlauf kann 0,3 Prozent zu auf 21.529 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index sank allerdings um einen Prozent auf 1581 Punkte. Die Börse in Shanghai wuchs um 0,3 Prozent auf 2934 Zähler. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verbesserte sich um 0,2 Prozent aud 3852 Punke. Dagegen gab der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans zwei Prozent ab und kam auf 497 Punkte.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,51 Yen und gab 0,3 Prozent auf 7,1138 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9944 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0988 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0929 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2227 Dollar. (Reporter: Hideyuki Sano Geschrieben von Hans-Edzard Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)