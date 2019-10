MÄRKTE-Handelshoffnungen heben Stimmung an Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 10. Okt (Reuters) - Die Hoffnung auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat an den asiatischen Aktienmärkten für Kauflaune gesorgt. Insbesondere Berichte über mögliche Zugeständnisse der USA im Streit um den chinesischen Telekomausrüster Huawei sowie Entgegenkommen bei Währungsfragen hoben die Stimmung. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei am Donnerstag 0,45 Prozent fester bei knapp 21.552 Punkten aus dem Handel. In China legten die Kurse 0,5 Prozent zu. Allerdings warnten Experten vor allzu großer Zuversicht vor den Verhandlungen, die für Donnerstag und Freitag angesetzt sind. "Es sieht so aus, als ob ihre Gespräche scheitern werden. Die Zölle werden erhöht. Die Situation sieht düster aus", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Sollte es keinen Durchbruch geben, dürften die US-Zölle für chinesische Einfuhrgüter im Wert von 250 Milliarden Dollar kommende Woche auf 30 Prozent von derzeit 25 Prozent steigen. Analysten sehen es als unwahrscheinlich an, dass China Zugeständnisse an einen US-Präsidenten macht, der im Inland zunehmend unter Druck steht. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.530,80 +0,4 Topix 1.581,42 +0,0 Shanghai 2.938,68 +0,5 CSI300 3.861,05 +0,5 Hang Seng 25.785,33 +0,4 Kospi 2.038,29 -0,4 Euro/Dollar 1,0986 Pfund/Dollar 1,2226 Dollar/Yen 107,46 Dollar/Franken 0,9940 Dollar/Yuan 7,1096 Dollar/Won 1.194,90 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)