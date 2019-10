MÄRKTE-Teil-Einigung im Zollstreit gibt Chinas Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 14. Okt (Reuters) - Die Teil-Einigung im Zollstreit mit den USA lockt Anleger in die chinesischen Aktienmärkte zurück. Die Börsen in Shanghai und Honkong gewannen jeweils rund ein Prozent auf 3007 und 26.531 Punkte. In Tokio wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Die beiden Konfliktparteien einigten sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf ein Abkommen, das unter anderem die Themen geistiges Eigentum, Währungsfragen und Finanzdienstleistungen umfasst. Die geplante Verschärfung der US-Strafzölle sei damit vorerst vom Tisch. "Dieser Teil-Deal ist besser als erwartet ausgefallen", sagte Analyst Zhang Qiyao vom Vermögensverwalter Guosheng. Tai Hui, Chef-Anlagestratege für Asien bei der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan, warnte dagegen vor überzogenem Optimismus. "Die Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich dadurch nicht verändert." Bei Unternehmen, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhängt, griffen Investoren dennoch beherzt zu. So stiegen die Aktien des koreanischen Elektronik-Konzerns Samsung um bis zu 2,3 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hochs von 50.300 Won. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.007,89 +1,2 CSI300 3.953,71 +1,1 Hang Seng 26.535,40 +0,9 Kospi 2.067,57 +1,1 Euro/Dollar 1,1030 Pfund/Dollar 1,2575 Dollar/Yen 108,25 Dollar/Franken 0,9957 Dollar/Yuan 7,0618 Dollar/Won 1.184,80 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)