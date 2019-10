MÄRKTE-Asiatische Börsen folgen Wall Street ins Plus

Frankfurt/Tokio, 16. Okt (Reuters) - Beflügelt von Kursgewinnen an der Wall Street haben die asiatischen Börsen am Mittwoch überwiegend zugelegt. In Tokio kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 22.472 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent. Ermutigende Firmenbilanzen hatten Anleger am Dienstag in US-Aktien gelockt. Zudem hoffen Investoren auf Annährungen bei den Verhandlungen über einen Brexit-Deal der EU mit Großbritannien. Japanischen Werten half auch ein schwächerer Yen. Vor allem Chipwerte erhielten Auftrieb. Auch der exportorientierte Autosektor legte zu. Toyota-Titel stiegen um rund ein Prozent, Papiere von Mazda um 0,7 Prozent. In China machte sich erneut Nervosität breit, die Aktienmärkte gaben bis zu 0,3 Prozent nach. Anleger fürchteten das Scheitern der Teil-Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.472,92 +1,2 Topix 1.631,51 +0,7 Shanghai 2.982,84 -0,3 CSI300 3.926,08 -0,3 Hang Seng 26.615,45 +0,4 Kospi 2.080,78 +0,6 Euro/Dollar 1,1046 Pfund/Dollar 1,2773 Dollar/Yen 108,71 Dollar/Franken 0,9972 Dollar/Yuan 7,0945 Dollar/Won 1.187,90 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)