MÄRKTE-Anleger in Asien zeigen sich zögerlich

Tokio, 17. Okt (Reuters) - Die asiatischen Anleger haben sich am Donnerstag zunächst verhalten gezeigt. Der Aktienhandel tendiert nur leicht ins Plus, da die Anleger weiterhin Bedenken hinsichtlich eines Risikos einer globalen Rezession aufgrund des Handelsstreits der USA mit China hegen. Die Einzelhandelsumsätze in den USA gingen im September zum ersten Mal seit sieben Monaten zurück, was ein mögliches Zeichen dafür ist, dass sich die schwächelende Produktion auf die breitere Wirtschaft ausbreiten könnte. “Es sieht so aus, als ob der Handelsstreit neben dem schwindenden Vertrauen der Unternehmen und den geringeren Investitionsausgaben ein weiteres Opfer gefordert hat, da die Verbraucher anfangen vor Investitionen zu kneifen”, sagte Chris Rupkey, Chef-Finanzökonom der MUFG Union Bank.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 22.502 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1628 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,77 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0964 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9935 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1077 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1007 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2824 Dollar.