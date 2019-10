MÄRKTE-Asiatische Aktienbörsen nach Brexit-Deal freundlich

Shanghai, 18. Okt (Reuters) - Die asiatischen Aktienbörsen haben am Freitag nach der Brexit-Einigung zwischen der EU und Großbritannien zugelegt. Händler verwiesen allerdings auf mehrere Faktoren, die die Kursgewinne begrenzen dürften: “Was immer gestern abend mit der EU vereinbart wurde, muss noch durch das britische Parlament”, sagte Aktienexperte James McGlew vom Finanzhaus Argonaut in Perth. “Die damit verbundene Unsicherheit hat sich kein bisschen geändert”, fügte er hinzu. Für Zurückhaltung sorgten außerdem Wirtschaftsdaten aus China. Chinas Wachstum schwächte sich im dritten Quartal in der Jahresrate auf 6,0 Prozent ab, den schwächsten Wert seit fast 30 Jahren. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index erreichte dennoch zeitweise seinen höchsten Stand seit Dezember und lag lag im Verlauf 0,56 Prozent höher bei 22.576 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sprang sogar um 2,77 Prozent auf 1626 Punkte.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab 0,2 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,33 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,65 Yen. Parallel dazu stieg der Euro um 0,04 Prozent auf 1,1126 Dollar. Das Pfund Sterling gab seine Kursgewinne nach dem Brexit-Deal wieder auf und verlor 0,18 Prozent auf 1,2850 Dollar. (Reporter: Andrew Galbraith, geschrieben von Olaf Brenner)